Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand an einem VW Tiguan, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes „Am Zwerchgraben“ geparkt war, am Samstag, 10. Oktober, zwischen 12 und 15.30 Uhr. Das Fahrzeug wurde laut Polizei im linken Heckbereich beschädigt, der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Haßloch sucht Zeugen, Telefon 06324 9330, E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.