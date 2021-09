Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne mit DÜW-Kennzeichen. Er soll laut Polizeibericht am Montag gegen 16 Uhr auf dem Deidesheimer Marktplatz eine Frau in ihrem Auto „geschnitten“ haben, sodass sie beim Ausweichen in einen Blumenkübel fuhr. Die Frau war in Richtung Schlossstraße unterwegs, als der Porschefahrer in engem Bogen von der Bahnhofstraße auf den Marktplatz fuhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro. Der Fahrer des Porsche flüchtete laut Polizei von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.