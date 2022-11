Am Freitag ist zwischen 16 und 19 Uhr in der Moltkestraße an einem geparkten, grauen VW Golf der linke Außenspiegel beschädigt worden. Der Verursacher beging laut Polizei Unfallflucht. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro angegeben. Beim Verursacher handele es sich vermutlich um den Fahrer eines Mazda, da an der Unfallstelle ein entsprechendes Fahrzeugteil gefunden wurde, so die Polizei. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324/9330.