Aufmerksame Zeugen hatten laut Polizeibericht am Sonntag gegen 1 Uhr in der Nacht einen möglichen Verkehrsunfall im östlichen Bereich des Ortseingangs von Meckenheim gemeldet. Laut dem Hinweis war ein Fahrzeug nach einem Unfall kürzlich auf einem Parkplatz in der Steingasse abgestellt worden. Die Beamten fanden tatsächlich dort das Unfallauto vor. Weitere Ermittlungen ergaben daraufhin einen dringenden Tatverdacht gegen eine 23-jährige Frau als mögliche Unfallverursacherin. Eine anschließender Atemalkoholtest bei der Frau wies einen Wert von über zwei Promille auf. Der Unfall hatte sich laut Polizei auf der Landstraße zwischen Hochdorf-Assenheim und Meckenheim ereignet. Die Frau hatte in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hatte sie auch ein Verkehrsschild überfahren. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf ungefähr 5000 Euro.