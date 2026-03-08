Ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und drei weiteren Fahrzeugen hat am Freitag die B271 bei Wachenheim/ Friedelsheim zeitweise beeinträchtigt. Ein 58-jährige Lastwagenfahrer ist laut Polizeimitteilung von Wachenheim kommend über die Abfahrt auf die B271 gefahren und hat beim Fahrstreifenwechsel vom Beschleunigungsstreifen eine Autofahrerin übersehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach links in den Gegenverkehr aus; dabei kam es laut Polizei zum Kontakt mit einem entgegenkommenden Wagen, bei dem sich die Außenspiegel berührten. Weggeschleuderte Fahrzeugteile beschädigten ein weiteres Auto im Gegenverkehr.

Während der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizeipressemitteilung heraus, dass der Lastwagenfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zwei Autos mussten ohne Außenspiegel abgeschleppt werden. Die B271 war in Fahrtrichtung Neustadt von 13 Uhr bis 14.30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Bis 15.40 Uhr regelten eingesetzte Beamte den Verkehr. Gegen den Fahrer wurde unter anderem ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.