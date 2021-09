Weil er laut Polizeibericht zu spät erkannt hatte, dass eine 87-jährige Radfahrerin in der Straße Brühl absteigen wollte, um die Straße zu überqueren, fuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Frau am Dienstagmittag an. Die Frau erlitt laut der Beamten nur leichte Verletzungen und verzichtete auf eine medizinische Versorgung. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.