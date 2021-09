Schwer verletzt wurde ein 84-Jähriger laut Polizeibericht bei einem Unfall auf einem Discounter-Parkplatz in Haßloch. Am Freitagmittag war es gegen 11.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger gekommen. Der 84-Jährige verletzte sich beim Fall im Kopfbereich, sodass er zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 88-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt, der Wagen war leicht beschädigt. Da die Aussagen laut Polizei vor Ort widersprüchlich waren und das Unfallgeschehen nicht genau geklärt werden konnte, werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.