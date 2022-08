1,9 Promille Alkohol im Blut hatte laut Polizeibericht ein 83-Jähriger aus Haßloch, als er am Dienstag gegen 14 Uhr im Kreisverkehr Neustadter Straße/Westrandstraße einen Verkehrsunfall verursachte. Ein 38-Jähriger aus Neustadt hatte am Kreisel verkehrsbedingt anhalten müssen, als der 83-Jährige ungebremst von hinten auffuhr. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 6000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem Haßlocher schlug an, der Mann musste zur Blutprobe, seinen Führerschein ist er vorerst los.