Wenn jemand an Covid-19 erkrankt ist, versuchen die Gesundheitsämter, die Infektionsketten nachzuvollziehen, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das Problem: Viele Betroffene können sich nicht mehr an alle Kontakte erinnern. Was tun?

Wen habe ich gestern getroffen, wen vorgestern, wen vor einer Woche? Viele Menschen haben Probleme, sich daran genau zu erinnern. In Zeiten von Corona ist es aber wichtig, Kontakte nachvollziehen zu können.

Der Pflegestützpunkt Bad Dürkheim hat nun zusammen mit dem Netzwerk Demenz ein Kontakt-Tagebuch entwickelt. Es soll helfen, im Falle einer Infektion Kontakte schnell nachverfolgen zu können. Das Protokollieren von Kontakten werde inzwischen auch von immer mehr Behörden und Virologen empfohlen, teilt der Pflegestützpunkt mit.

Leichte Handhabung

Bei der Entwicklung des Tagebuchs sei darauf geachtet worden, dass eine leichte Handhabung möglich ist und trotzdem alle wichtigen Informationen erfasst werden. Eine Anleitung helfe beim Start. Das Notieren der Kontakte solle mit der Zeit zur täglichen Routine gehören.

Wichtig sei vor allem, nicht alltägliche Begegnungen, Menschenansammlungen und Treffen mit engem körperlichem Kontakt festzuhalten. Das Corona-Kontakttagebuch ersetze selbstverständlich nicht alle anderen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, also Kontakte reduzieren, Abstand halten, Maske tragen und Lüften.

Info