Vermutlich bei einem Wendemanöver ist ein Fahrzeughalter an die fest verankerte Sandsteineinfriedung des Feldkreuzes an einer Weggabelung des geteerten Feldwegs zwischen Dirmstein, Offstein und Heuchelheim gefahren und hat diese beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, muss der Unfall zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstag vergangener Woche passiert sein. Der Verursacher fuhr demnach davon, ohne den Schaden zu melden. Das neubarocke „Rote Kreuz“ wurde nach aufwendiger Restauration erst Ende Juli dieses Jahres feierlich gesegnet. Der Wirtschaftsweg, der von der Stahlbergerstraße in die Weinberge führt, wird vorwiegend von landwirtschaftlichem Verkehr genutzt. Ob es sich beim Unfallverursacher um einen Traktorfahrer handelt, konnte bisher nicht festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich unter Telefon 06359 93120 an die Polizeiinspektion Grünstadt.