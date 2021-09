Jeweils alle vier Reifen zerstochen haben laut Polizeibericht Unbekannte an zwei Firmenwagen. Die Fahrzeugen waren in der Wiesenstraße in Lambrecht abgestellt, die Tat soll sich am Mittwochmorgen ereignet haben. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 1200 Euro. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise: Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de.