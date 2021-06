Mutwillig beschädigt haben Unbekannte laut Polizeibericht am Mittwoch zwischen 15.45 und 16.05 Uhr ein Auto, welches vor einem Einkaufsmarkt in der Brandenburger Straße in Haßloch abgestellt war. An dem roten Fahrzeug fand der Besitzer nach dem Einkauf einen langgezogenen Kratzer an der hinteren Tür der Beifahrerseite vor. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 400 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, melden.