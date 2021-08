Unbekannten Täter hatten laut Polizeibericht in der Nacht zum Samstag insgesamt fünf Gullydeckel auf dem Haßlocher Pfalzplatz aus den Fassungen gehoben und in einen rund drei Meter tiefen Abwasserschacht geworfen. Hierdurch wurden ein Gullydeckel und der Abwasserschacht leicht beschädigt. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet. Mögliche Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.