Bereits am vergangenen Wochenende haben Unbekannte laut Polizeibericht an der Ausgabestelle der Tafel in der Bahnhofstraße in Haßloch eine Scheibe mit schwarzer Farbe beschmiert. Auch stellten die Beamten Kratzer auf dem Glas fest. Den Schadenswert schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.