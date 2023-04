Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Schock für die Familie Theis: Unbekannte hatten vergangene Woche Rebstöcke in der Lage Linsenbusch zerstört. Jetzt ereilte die Familie die nächste Hiobsbotschaft, und der Schaden ist noch viel größer.

Andreas Theis ist sprachlos. Als sein Vater Karl am vergangenen Donnerstag ihn darüber informierte, dass in seinem Weinberg in der Lage Linsenbusch viele Rebstöcke von unbekannten