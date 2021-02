Laut Polizei Haßloch „kurz nicht aufgepasst“ und einen Schaden von zirka 8000 Euro verursacht, hat eine Frau aus Neustadt am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße. Die 26-Jährige war in Haßloch in Richtung Westrandstraße unterwegs, als sie mit ihrem Auto zu weit nach rechts geriet, mit einem parkenden Wagen kollidierte und diesen auf ein weiteres Fahrzeug schob. Die ersten beiden Autos waren laut der Beamten nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, für sie kam ein Abschleppdienst. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.