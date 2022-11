Das Projekt „Global Nachhaltige Kommune Pfalz“ veranstaltet am Donnerstag, 24. November, von 16 bis 19 Uhr eine erste Netzwerkveranstaltung rund um Themen zur nachhaltigen Entwicklung.

Die Veranstaltung, die online stattfindet, richtet sich an alle Interessierten aus der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik, aber auch an alle Bürger und andere Akteure mit Interesse an nachhaltiger Entwicklung auf kommunaler Ebene.

Thema ist, wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals (SDG), kreativ und aussagekräftig in Städten und Gemeinden kommuniziert werden können. Außerdem geht es darum, welche Konflikte entstehen können, wie sich diese konstruktiv angehen lassen und wie Kommunen ins Handeln kommen. Nach Vorträgen von Marc Winkelmann, Geschäftsführer der Hamburger Nachhaltigkeitsagentur zwanzig50, sowie Isabel Glaser, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Göppingen, ist Zeit für eine Diskussion, für Austausch und Vernetzung. Wenn Teilnehmende selbst gute Beispiele für eine gelungene SDG-Kommunikation haben, kann dies vorab dem Team des Biosphärenreservats mitgeteilt und dann bei der Veranstaltung vorgestellt werden. Eine Anmeldung unter n.bangert@pfaelzerwald.bv-pfalz.de ist bis 23. November erforderlich. Der Teilnahmelink wird nach der Anmeldung zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Projekt „Global Nachhaltige Kommune Pfalz“ begleitet unter anderem die Verbandsgemeinde Deidesheim bei der Erstellung von SDG-Aktionsplänen. Außerdem werden acht weitere Kommunen aus dem Biosphärenreservat Pfälzerwald, darunter die Verbandsgemeinde Lambrecht, bei der Umsetzung ihrer bereits erarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategien betreut. Ziel des von Bund und Land geförderten Projekts ist es, SDG-Aktionspläne zu erarbeiten und so die Agenda 2030 in Kommunen der Region strategisch zu verankern.