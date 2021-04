Die Umweltgruppe Unke (Umwelt-Natur-Klimaschutz Engagement) hat am Samstagmorgen acht Nussbäume entlang des Radwegs am Weinbach nachgepflanzt. Aus Sicherheitsgründen mussten hier im vergangenen Spätjahr einige Nussbäume gefällt werden.

Die Aktion wurde bereits im Oktober gemeinsam mit der Niederkirchner Beigeordneten Judith Becker abgestimmt. Jedoch musste der Pflanztermin wegen der Pandemie immer wieder verschoben werden. Vegetationsbedingt konnte der Termin nun nicht mehr länger hinausgezögert werden. Zur Einhaltung der aktuellen Coronaschutzmaßnahmen arbeiteten die Helfer in Kleingruppen von jeweils zwei Personen.

Die Nussbaumsetzlinge wurden von einer Familie aus Meckenheim gespendet. Deshalb fing der Arbeitseinsatz zunächst mit dem Ausgraben der Nussbäume in Meckenheim an. Dann wurden die Setzlinge nach Niederkirchen gebracht und in die bereits markierten Pflanzstellen am Weinbach eingegraben.