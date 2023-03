In der Gemeinde gibt es sehr viele kleinflächige öffentliche Grünflächen mit Bäumen, sogenannte Baumscheiben. Sie prägen das Ortsbild und sorgen für bessere Lebensqualität. Die Gemeinde sucht Helfer für die Pflege.

Grünoasen werden in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens immer wichtiger. Jedes Stückchen Grün dient der Tierwelt als Nahrung und Refugium und wandelt Kohlendioxid in Sauerstoff um. Außerdem haben Pflanzen einen kühlenden Effekt auf die Umgebung, was in Zeiten vermehrter heißer Sommer immer größerer Bedeutung gewinnt.

Die Gemeinde wächst, auch die Grünflächen werden mehr. Es wird laut Verwaltung daher zunehmend schwerer, diese optimal zu pflegen. Besonders in langen Dürrezeiten lässt die Fülle an Beeten eine optisch schöne Gestaltung kaum noch zu, da die Gärtner mit dem Gießen nicht mehr nachkommen. Deshalb freut sich das Haßlocher Umweltdezernat über jede helfende Hand, um die Gemeinde bunter, artenreicher und klimaresistenter zu gestalten.

Fest als Dankeschön

Einwohner haben bereits Patenschaften für über 70 Baumscheiben übernommen, die mittlerweile das Ortsbild prägen, Insekten Nahrung bieten und in Hitzeperioden lokal kühlen. Meisten sind diese an dem Schild „Hier pflegen Bürger“ zu erkennen. Eine Patenschaft ist für Privatperson, Vereine, Schulen oder sonstige Gruppierungen möglich. Dabei kann entweder nur der reine Gießdienst übernommen oder die Baumscheibe naturnah gestaltet und gepflegt werden. „Dabei steht das Umweltdezernat beratend zur Seite“, teilt die Gemeinde mit.

Als Dankeschön für das Engagement werden Baumpaten jedes Jahr zum gemeinsamen Helferfest eingeladen. Patenschaften sind h jederzeit kündbar. Ansprechpartnerin bei Fragen ist Dörte Reith, Telefon 06324 935-330 (freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar), E-Mail doerte.reith@hassloch.de.