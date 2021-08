So schnell kann's gehen. Eben noch wird gekrabbelt, dann folgen die ersten Schritte, und schon werden Kilometer auf dem Dreirad gesammelt. Doch irgendwann ist auch dieses „Einsteigerlevel“ mal vorbei, und das Laufrad oder sogar gleich das erste Fahrrad zum Umsteigen winkt, wenn auch anfangs wieder mit Stützrädern.

So muss es auch hier im Neumühlweg in Haßloch gewesen sein. Dieses Dreirad scheint schon so einige Abenteuer erlebt zu haben. Hier und da fehlt etwas Lack am Lenker, die Schiebestange fehlt offensichtlich und die Reifen sehen nicht mehr unbenutzt aus. Aber genau so muss ein Dreirad auch aussehen, wenn es weiterverschenkt wird: benutzt und abgeliebt. Nicht fabrikneu und vergessen aus der Ecke. Ein bisschen Action muss vorher schon sein. Und trotz der ein oder anderen „Blessur“ an der Farbe steht das Fahrzeug doch noch ganz super da: Sogar das Reifenprofil würde bei den Erwachsenen sicher noch jeder Tüv-Prüfung problemlos standhalten.

Eben also noch auf dem Schieberad, in gefühlt zehn Minuten schon in der Fahrschule. So schnell kann es gehen mit dem Fortgeschrittenen-Niveau beim Größerwerden. Aber eine schöne Sache, dass auch benutzte Sachen noch eine zweite Chance bekommen und nicht einfach weggeworfen werden. So hat sich bestimmt noch ein kleiner Wirbelwind über ein neues „Outdoor-Fahrzeug“ gefreut, bei dem die Eltern nicht dauernd rufen müssen: „Mach bloß keinen Kratzer rein, das ist doch ganz neu!“ So macht Mobilität gleich deutlich mehr Spaß.