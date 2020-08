Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer will schon seit Jahren die L 499 in der Ortsdurchfahrt Frankeneck sanieren. Nun soll dies nach Möglichkeit 2021 abgeschlossen werden. Während der Bauarbeiten soll die Umleitung über ein privates Grundstück führen, obwohl sich der Grundbesitzer dagegen wehrt.

Frank Leist vom LBM berichtete Ausschussmitgliedern des Frankenecker Gemeinderates, alle Umleitungsvarianten seien geprüft worden. Nur die innerörtliche Umleitung über die Behelfsstraße Hausbergstraße und Obere Dellchenstraße sei umsetzbar.

Zwar wehre sich noch ein privater Grundbesitzer, aber es gebe im Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz den Paragrafen 21 zu Umleitungen, welcher im Absatz drei bestimme, dass ein privater Eigentümer die zeitweise Umleitung über sein Eigentum dulden müsse. Diese Rechtsnorm wolle man, wenn auch ungern, nutzen, um das Sanierungsprojekt endgültig abzuschließen, sagte Leist.

Ortsbesichtigung geplant

Der Gemeinderat wird sich zeitnah zu einer Ortsbesichtigung treffen, um seine Wünsche zu formulieren. So steht auf der Wunschliste ein genügend breiter Bürgersteig. Aber ebenso sollen so wenige Parkplätze wie möglich wegfallen. Es wäre auch toll, so die weiteren Überlegungen, wenn das Verlegen von Glasfaserleitungen der Informationstechnologiefirma Inexio für schnelles Internet in das Projekt integriert werden könnte. Dann müsste der Bürgersteig nicht zweimal geöffnet werden.

Die restlichen Fragen hebt sich der Ausschuss für die Zeit auf, wenn die Umleitung Realität wird. Nicht nur Björn Ullrich erinnerte an die Umleitung im zweiten Bauabschnitt, als unzählige nicht berechtigte Fahrzeuge die Umleitung benutzt haben. Ullrich sprach auch auf die noch offene Frage der Entschädigungszahlung vom LBM für die Schäden an den genutzten Straßen an. Das erste Angebot von 1500 Euro hatte der Gemeinderat bekanntlich abgelehnt.