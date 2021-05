Die Trauben sind gelesen, und der Wein gärt in den Tanks und Fässern in den Kellern. Jetzt heißt es warten auf den neuen Jahrgang. Doch wie wird der werden? Hat das Wetter mitgespielt? Und vor allem: Beim welchem Winzer aus dem Frankenthaler Umland reifen gerade ganz besondere Tropfen?

So schwierig das Jahr 2020 in vielen Bereichen war – zumindest drei Winzer der Region ziehen mit Blick auf ihre Arbeit ein positives Fazit. „Wenn jeder Herbst so wäre wie dieser, wäre ich glücklich“, sagt Michael Hopp aus Heßheim über die Lese in diesem Jahr. Die 26. sei es gewesen. Aber so gut wie in diesem Jahr sei es bei kaum einer gelaufen. Nur ein Fahrer habe ihm gefehlt, der wegen der Corona-Pandemie nicht von Rumänien nach Heßheim kommen konnte. „Aber wir haben es auch so gut hinbekommen“, meint Hopp. Fünf Wochen hat es gedauert, die Trauben auf der rund 27 Hektar großen Anbaufläche zu lesen – mit drei Mann. Schon am 2. Oktober sei die letzte Rolle auf dem Weingut eingetroffen. Seitdem stehen Hopp und sein Team im Keller.

Zum letzten Mal Ortega

Sein Fazit bislang: „Die Trauben sind gesund und haben eine gute Aromatik.“ Auch das Mostgewicht sei so, wie er es sich gewünscht habe. „Wir haben einen ganz tollen Chardonnay herausbekommen“, ist sich Hopp sicher. Auch die Sorten Silvaner, Bacchus, Portugieser und Grauburgunder habe er wieder im Keller verarbeitet. „Die sind einfach nicht wegzudenken“, sagt Hopp. Anders der Ortega: Die Weißweinsorte hat der Heßheimer in diesem Jahr zum letzten Mal gelesen. Statt neue Sorten hinzuzunehmen, will er sich künftig lieber auf die Weine konzentrieren, die bei vielen Menschen gut ankommen. „Nischenprodukte sind einfach zu teuer.“

„Rundum zufrieden“ mit der Lese ist auch Gerald Hundinger vom Weingut am Kaiserbaum in Gerolsheim. Ende September ging es dort schon los, durch die enorme Hitze in den Sommermonaten sind nahezu alle Sorten gleichzeitig reif geworden, erzählt Hundinger. Das war auch organisatorisch ein großer Aufwand: „Wir haben morgens um 5 Uhr angefangen“, sagt der Winzer. Mittlerweile seien er und sein Team aber auf eine Lese, die fast Jahr zu Jahr früher beginnt, eingestellt. „Das ist fast schon der Normalfall. 90 Prozent unserer Trauben lesen wir innerhalb von drei, vier Wochen.“ Den Anfang machten die Weißweine, „damit wir keine Alkoholbomben bekommen“.

Cabernet verträgt Klimawandel

Weil so eine Rebanlage im Schnitt 30 Jahre stehen kann und soll, denkt Hundinger bei der Auswahl der Sorten langfristig. Ein Cabernet Sauvignon verträgt viel Hitze und kommt verhältnismäßig gut mit dem Klimawandel zurecht. Auch Cabernet Franc und seit acht Jahren Cabernet Blanc baut Hundinger bereits an. Diese Sorte sei pilztoleranter und nicht fäulnisempfindlich. Schwieriger wird es da seiner Meinung nach mit anderen Rotweinen: „Den Portugieser und den Dornfelder muss man bei zunehmendem Klimawandel gut beobachten“, ist sich Hundinger sicher. Für dieses Jahr aber sagt er: „Die Lese auf den rund 20 Hektar war auf ganzer Linie unproblematisch.“

Nach eigenen Aussagen „einen Stilwechsel vollzogen“ hat in diesem Jahr Winzer Lukas Krauß aus Lambsheim. Auf seiner acht Hektar großen Rebfläche hat er in diesem Jahr noch mehr Trauben geerntet, die er als Naturwein verkaufen will. Solche Bio-Weine werden möglichst ohne Zusätze und Schönungs- beziehungsweise Filtrationshilfsmittel produziert. Stattdessen setzt man auf eine natürliche Klärung. Zum ersten Mal werden Weinfans in diesem Jahr auch einen Blaufränkischen probieren können. Diese Rotweinsorte hat Krauß vor drei Jahren angebaut. Jetzt sind die ersten Liter bereit für die Abfüllung.

Großer Auftritt für Silvaner

Den neuen Jahrgang sieht der Winzer aber im Zeichen einer anderen Sorte: „Es wird ein Silvaner-Jahr“, ist er sich sicher. „Da haben wir wirklich tolle Trauben reingeholt.“ Weil die Lese bereits mit den ersten Trauben für seinen Sekt am 18. August begonnen hatte, und auch der Keller mittlerweile „in die Reihe gebracht“ wurde, blickt Krauß nun einem „entspannten Herbst“ entgegen.