Seit rund sechs Wochen besuchen ukrainische Kinder deutsche Schulen, so auch die Grundschulen in Haßloch. Manche von ihnen sind schon von Beginn an in den Klassen, manche erst jetzt. Wie kommen sie in der neuen Umgebung zurecht?

Insgesamt 14 Kinder aus der Ukraine besuchen die beiden Haßlocher Grundschulen. Schon früh kamen vier Kinder in die Schillerschule. Sie besuchen die zweite, dritte und vierte Klasse. Neben dem normalen