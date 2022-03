Eine private Hilfsaktion für Menschen in der Ukraine haben Dominik Däubel und Jochen Larenz in Meckenheim gestartet. Am Sonntag, 13. März, startet ein Bus mit Hilfsgütern in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Sachspenden können noch am Donnerstag abgegeben werden.

Die Idee: Ein Reisebus bringt Hilfsgüter nach Polen an die Grenze zur Ukraine und nimmt auf dem Rückweg rund 50 Flüchtlinge mit nach Deutschland. Mit Unterstützung der Neustadter Firma Motoren-Baader und Steffen Gebhart, Inhaber der Kirrweilerer Fahrschule Schuster, konnte die spontan entstandene Hilfsaktion umgesetzt werden, sagt Dominik Däubel, einer der beiden Initiatoren.

Stand Mittwochabend waren bereits sechs Paletten an Hilfsgütern zusammen. Sachspenden können noch bis Donnerstagabend in Meckenheim in der Albert-Schweitzer-Straße 7 oder Hauptstraße 138 abgegeben werden. Vor allem Verbandsmaterial, Medikamente und Konserven werden gebraucht. Benötigt werden aber auch beispielsweise Babynahrung und -flaschen, Decken, Isomatten oder Schlafsäcke. Kleidung wird nicht gebraucht. Am Freitagmorgen sollen die Sachspenden verpackt, in drei Sprachen beschriftet und verladen werden.

„Die Flüchtlinge bekommen hier alle ein Bett“, sagt Däubel. Es sei bereits organisiert, dass alle Menschen, die im Bus mit nach Deutschland genommen werden, in einer Sammelunterkunft in Bad Dürkheim unterkommen können.