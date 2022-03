Es gibt zwei neue Gesichter im Vorstand des TV Ellerstadt. Für den zweiten Vorsitzenden Stefan Helbig rückte Andreas Hofsäß nach, zur Nachfolgerin von Kassiererin Nicole Dengler wurde beim Treffen des 670 Mitglieder starken Vereins am Montag Sabrina Adam gewählt.

Vereinschef Martin Ammende berichtete über die vergangenen drei Jahre. Wegen Corona hatte es lange keine Mitgliederversammlungen mehr gegeben. 190 TVE-Mitglieder seien aus dem Verein ausgetreten. Auffällig sei der Abgang der Menschen in den Dreißigern. „Liegt das an unserem Angebot?“, fragte der Vereinsvorsitzende. Hier seien jetzt Ideen gefragt, wie man dieses Klientel besser an den Verein binden könne. Es gab auch knapp 120 Neueintritte.

Die Renovierung der Außenfassade des Sportheims nahm der Verein in 2021 in Angriff. Es wurden Akustikelemente in der Gaststätte verbaut und Fensterelemente in der Pächter-Wohnung ausgetauscht. Der Verein konnte rund 17.000 Euro Schulden abbauen. „Wir stehen finanziell nicht schlecht da“, so Ammende. Bei den jugendlichen Kickern sei man eine Jugendspielgemeinschaft mit dem ASV Birkenheide eingegangen. Für das TVE-Angebot Yoga sei es schwierig, Übungsleiter länger zu halten, berichtete der Vereinschef. Sie würden meist durch lukrativere gewerbliche Angebote abgeworben.

Dreitägiges Sommerfest geplant

Mitte Juli möchte der Verein ein dreitägiges Sommerfest mit reichhaltigem Programm veranstalten und sich wieder an Kerwe und Christmarkt beteiligen – wenn die Feste stattfinden. 2024 feiert der Turnverein sein 125. Jubiläum. Die Festlichkeiten zu gestalten, sei nicht nur Sache des Vorstands, sondern des gesamten Vereins, warb Ammende um Mitarbeit.

Vereinsmitglied Walter Sommer hatte beantragt, das Vereinsgelände künftig „Peter-Frech-Sportanlage“ zu nennen. Frech war jahrzehntelang Vorsitzender des TVE und Ehrenvorsitzender gewesen. Frechs Kinder lehnten dies ab, sagte Ammende. Daraufhin zog Sommer seinen Antrag zurück. Für den 25. April wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Der Grund: Der Pächter möchte das Sportheim käuflich erwerben, dazu müssen die Mitglieder befragt werden.

Der Vorstand

Vorsitzender Martin Ammende, Stellvertreter Andreas Hofsäß (neu) und Melanie Rieß, Kassiererin Sabrina Adam, Kassiererin (neu), Schriftführerin Melanie Odening.