Ob Wanderungen, Trainings- oder Turniersport, die Corona-Pandemie habe vergangenes Jahr das Leben im Verein ebenso wie das öffentliche am Boden gehalten, hat der Vorsitzende des Turnvereins Ungstein, Thomas Krauß, bei der Jahreshauptversammlung auf herausfordernde Monate zurückgeblickt.

Krauß erinnerte an mehrere Aktivitäten, die ausfallen mussten: So konnten weder das Erwin-Blietschau-Gedächtnisturnier noch der Bouleanwurf stattfinden. Auch Gymnastik, Fußball in der AH-Spielgemeinschaft Ungstein/Seebach und Schwimmen seien nicht möglich gewesen. Erst im Sommer sei es wieder aufwärts gegangen, sei einigermaßen Normalität eingekehrt.

Zusätzlich Leben auf die TV-Sportanlage brachte dem Vorsitzenden zufolge eine Spendenaktion für die Flutopfer im Ahrtal, die die Ungsteiner Kindertagesstätte unter Leitung von Katharina Wolf organisiert habe. Die Vereinsgaststätte zur „Fasanerie“ solle möglichst wieder verpachtet werden. Es werde allerdings noch etwas dauern, die nötigen Regularien zu klären.

Nach 22 Jahren als Spielleiter der Spielgemeinschaft TV Ungstein/RW Seebach stellte Walter Hettmann sein Amt zur Verfügung, und Reiner Sippel den Posten des Abteilungsleiters. Nachfolger für die AH-Spielleitung wird nach Vereinsangaben Aydin Karaoglan. Der neue Leiter der Wanderabteilung, Jochen Englert, erinnerte an die Verdienste seines Vorgängers Roland Krauß, der die Abteilung seit ihrem Beginn im Jahr 2013 geleitet hatte. Zurzeit hat der Turnverein 173 Mitglieder.

Geehrte

Für 75 Jahre Mitgliedschaft: Wiltrud Seitz, Roland Krauß, Karlheinz Wolf, Herbert Weihl, Hermann Kohler. 40 Jahre: Hans-Dieter Fickeisen. 25 Jahre: Ruwen Krauß und Jan Koch.