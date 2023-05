Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TV Ellerstadt verkauft sein Sportheim an den langjährigen Pächter Panagiotis Panagiotidis. Das hatte der Verein bereits in der ersten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 9. Mai beschlossen, wegen eines Formfehlers musste am Dienstag ein erneuter Beschluss gefasst werden. Das höher dotierte Angebot der Interessengemeinschaft TV Ellerstadt wurde abgelehnt.

Das Abstimmungsergebnis war eindeutig: 147 von 178 abgegebenen Stimmen votierten für den Verkauf an Panagiotidis, nur 19 Mitglieder waren für den Verkauf an die aus fünf Personen bestehende