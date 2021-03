Die Gaststätte des Turn- und Sportvereins (TuS) Gerolsheim hat neue Pächter. Anita und Georg Keller nehmen gemeinsam mit Sohn Marc am Donnerstag, 1. April, den Betrieb auf und bieten deutsche Küche mit regionalen und saisonalen Spezialitäten.

Die Familie hat nach Angaben von Georg Keller eine 25-jährige Erfahrung in der Speisegastronomie und war zuletzt in Heddesheim an der Bergstraße tätig. „Auf der Suche nach einem neuen Lokal in der Pfalz sind wir in Gerolsheim fündig geworden“, so Keller.

Einen normalen Bewirtungsbetrieb mit dem zusätzlichen Angebot, Familienfeste beim TuS zu feiern, kann es beim jetzigen Stand der Pandemie natürlich nicht geben. Die Gerichte werden nach Bestellung unter Telefon 0171 3284583 außer Haus verkauft. „Die Speisekarte findet sich unter anderem auf unserer Facebook-Seite“, sagt Keller und weist darauf hin, dass es jeden Freitag gebackenes Rotbarschfilet mit hausgemachtem Kartoffelsalat geben wird. Aktuell stehen Spargelgerichte auf der Saisonkarte.

Sollte der Betrieb der Außengastronomie im Landkreis erlaubt sein, will die Familie den Biergarten bewirtschaften. Und die Hoffnung ist da, dass im Herbst ein zünftiges Oktoberfest stattfinden kann. Die Öffnungszeiten des TuS-Lokals: Dienstag bis Sonntag ab 16 Uhr, freitags und sonntags auch 11 bis 14 Uhr. Montag ist Ruhetag.