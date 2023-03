Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich wollte die Tanzsportgruppe im Turn- und Sportverein (TuS) Gerolsheim am Donnerstag mit einem Ball ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Doch der Tanz in den Mai musste wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Abteilungsleiter Edgar Geipel berichtet, was das für die Hobbytänzer bedeutet.

Herr Geipel, wie überbrücken Sie und die Tanzsportgruppe die trainingsfreie Zeit?

Die meisten von uns üben zu Hause, zumindest die aus der Fortgeschrittenengruppe. Seit