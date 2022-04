In Frankeneck lädt der dortige Turnverein für Donnerstag, 7. April, die im Ort untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine zu einem kleinen Willkommenstreffen ein.

Entstanden sei die Idee am vergangenen Samstag, erzählt Dieter Kropf, Vorsitzender des Vereins. Bei einem „Schlachtfest-to-go“ hörte er, dass am Verkaufsstand mit zwei Frauen etwas mühsam auf Englisch kommuniziert wurde – in Frankeneck eher unüblich. „Ich dachte mir schon, dass das Ukrainerinnen sein könnten, wollte aber so direkt nicht fragen“, erzählt Kropf. Über die Frau eines Freundes, die selbst aus der Ukraine ist, erfuhr er dann, dass seine Vermutung zutraf. Was ihm eine schlaflose Nacht bereitete. „Wenn wir gewusst hätten, dass das Flüchtlinge sind, hätten sie natürlich nichts zahlen müssen.“

Daraus entstand die Idee: Wir laden alle Flüchtlinge ein. Bei Kaffee und Kuchen und einem anschließenden traditionellen Pfälzer Essen könne man sich kennen lernen und auch erfahren, was die Geflüchteten noch benötigen. Am Donnerstag schon werde es aber schon mal einen kleinen Basar geben mit gespendeten Kleidern und Spielsachen. „Jeder, der etwas spenden möchte, kann die Sachen um 15 Uhr in die Alte Turnhalle bringen“, so Kropf. Er bittet außerdem darum, dass nicht benötigte Spenden wieder abgeholt werden. „Wir hoffen, dass die Ukrainer nach all dem, was sie erlebt haben, mal zwei, drei unbeschwerte Stunden verbringen können“, so Kropf. Eine Dolmetscherin sei auch vor Ort, um bei der Verständigung zu helfen. Unterstützt wird die Aktion von der Gemeinde. Derzeit seien 15 Ukrainer im Dorf, berichtet Ortsbürgermeister Marco Fränzel.

Termin

Willkommenstreffen, Donnerstag, 7. April, ab 16 Uhr, in der Alten Turnhalle. Spendenabgabe (Kleider und Spielsachen) ab 15 Uhr.