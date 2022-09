Die Turminitiative Haßloch startet am Samstag im Chorraum der Christuskirche mit den geplanten Samstagsmarktkonzerten.

Von 11.30 bis 12 Uhr spielt das Blockflötenensemble der Musikschule unter Leitung von Jutta Schmitt-Aderjahn. Sechs Musikschullehrer und -lehrerinnen bieten alte Flötenmusikstücke, passend zum Raum, dar. Die Akustik sei nach der Probe als sehr gut bewertet worden, teilt Haro Schreiner, Vorsitzender der Turminitiative mit. Der Eintritt ist frei.

Die wesentlichen Sanierungsarbeiten in dem um das Jahr 1350 entstandenen Turmraum sind abgeschlossen, die restlichen sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, so Schreiner. „Das klappt auf jeden Fall.“ Blickfang sind nun die Dekorationsmalerei rund um das Fenster und die einstige Tür an der Südseite.

Der Turmraum, der der protestantischen Kirche gehört, soll künftig kirchlich-ökumenisch genutzt werden, darüber hinaus sind Marktkonzerte, Vorträge und Ausstellungen geplant. „Im Vorgriff daraus starten wir bereits jetzt“, erklärt Schreiner. Das nächste Konzert soll am 8. Oktober stattfinden.

Zur Finanzierung der Arbeiten hat die Turminitiative Zuschüsse erhalten, unter anderem von der Generaldirektion Kulturelles Erbe und der Kirche. Ein großer Teil der Kosten wird über Eigenmittel der Turm-Initiative und Spenden gedeckt.

Spendenkonto

Turm-Initiative Haßloch, DE50 5465 1240 0004 9049 00.