Trotz der Corona-Zwangspause haben die meisten Mitglieder der TSG Dirmstein dem Verein die Treue gehalten. Gut 127 Austritte verzeichnete der Verein im Jahr 2020, dem standen 29 statt der üblichen 70 bis 90 Eintritte gegenüber. Die Zahl der Austritte ist laut des Vorsitzenden Jürgen Schubert nicht viel höher als üblich.

„Viele treten nur kurzzeitig in den Verein ein, um das Mutter-Kind-Turnen zu besuchen“, erklärte Jürgen Schubert. Neueintritte seien in der Corona-Krise allerdings so gut wie ausgeblieben. In diesem Jahr seien bisher neun Neumitglieder begrüßt worden. Aktuell zählt der TSG Dirmstein 587 Mitglieder.

Über eine gute Kassenlage berichtete Hauptrechner Harald Thiemer. Da im vergangenen Jahr monatelang kein Sportangebot stattfinden konnte, hatte der Verein mit gut 16.000 Euro relativ geringe Ausgaben. Dadurch schloss der TSG mit einem Saldo von fast 17.000 Euro das Jahr 2020 ab. Sehr vereinzelt hätten Mitglieder die Vorstandschaft gebeten, auf den Einzug des Jahresbeitrages zu verzichten, weil schließlich auch kein Sportangebot stattgefunden habe. Die Anwesenden in der Mitgliederversammlung konnten diese Argumentation zwar teilweise nachvollziehen, beschlossen aber, keine Vereinsbeiträge zurückzuerstatten, da sonst die Förderungen des Sportbundes nicht mehr gesichert seien.

Training läuft wieder an

2020 mussten pandemiebedingt alle Veranstaltungen abgesagt werden, lediglich die Verleihung des Sportabzeichens an 28 Aktive konnte Anfang Februar noch im Sturmfederschen Schloss in Dirmstein stattfinden. Durchgehend trainiert, wenn auch online, haben die Ropeskipper. Da 2020 alle Wettkämpfe abgesagt worden waren, konnten sie ihr sportliches Können jedoch nicht mit anderen Vereinen messen. Seit Anfang Juni trainieren die Leichtathleten wieder. Inzwischen finden auch das Training fürs Kinderturnen und fürs Ropeskipping wieder statt. Von der Halle in den Soccerpark ausgewichen sind die Volleyballer. Optimistisch ist der Verein, dass nach den Sommerferien die bestehenden Sportkurse in der Halle fortgesetzt werden können.

Einstimmig hat die Versammlung die bisherige Vorstandschaft bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen im Amt bestätigt. So sind weiterhin Jürgen Schubert und Horst Schröder als Erster beziehungsweise Stellvertretender Vorsitzender eingesetzt. Als Beisitzer fungieren Andreas Fingerle und Theo Halama. Das Amt der Oberturnwartin begleitet Heidi Thiemer, als Jugendwartin wurde Bettina Urbigkeit gewählt.