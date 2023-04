Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Faustballer der TSG Tiefenthal hatten sich so gefreut. Am Sonntag hätte der Verein eigentlich seinen neuen bundesligatauglichen Rasenplatz im Ort offiziell einweihen wollen. Doch durch das Coronavirus steht der Spielbetrieb in der Zweiten Bundesliga West derzeit still. Das erste Pflichtspiel auf eigenem Platz muss noch warten. Dennoch blickt man bei der TSG zuversichtlich in die Zukunft.

„Endlich haben wir wieder trainiert“, erzählt der Tiefenthaler Coach Christoph Happersberger. Über zwei Monate mussten die TSG-Akteure auf diesen Moment warten. In der vergangenen Woche