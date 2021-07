Mit einem „Kerwe-Drive-Inn auf der Neidefelser Impfstrooß“ und „Musik vun de Burch“ soll am Samstag, 24. Juli, in Neidenfels zumindest etwas Kerweatmosphäre geschaffen werden.

„Es ist sehr traurig, aber wir können auch in diesem Jahr unsere Kerwe nicht feiern“, sagt Bürgermeisterin Sybille Höchel. Möglich sei nur eine „Kerwe dehäm“. In den vergangenen Tagen sei sie mehrfach gefragt worden, warum die Kerwe ausfalle, Veranstaltungen seien doch wieder erlaubt. „Es ist immer leicht gesagt, Veranstaltungen können stattfinden – aber die Probleme, die dies für die Gemeinden oder Vereine mit sich bringt, sieht niemand“, ärgert sich die energische Bürgermeisterin. Der Kerweplatz müsste abgesperrt und an einem Eingang zu dem Platz müsste kontrolliert werden, dass nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete den Platz betreten, erklärt Höchel.

Wurf vom Auto aus

„Schweren Herzens“ sei entschieden worden, auch in diesem Jahr die Kerwe „auf eine andere Art und Weise“ zu begehen. Am Samstag, 24. Juli, ist von 15 bis 18 Uhr auf dem Bürgerplatz der „Kerwe-Drive-In auf der Neidefelser Impfstrooß“. Es ist eine ganz spezielle Impfstraße, die mit dem Auto befahren werden soll. Vom Auto aus kann man an einem Wurfstand mit Bällen werfen und etwas gewinnen und an einem Süßwarenstand gibt es die typischen Kerwe-Süßigkeiten. Außerdem können an der „Neidefelser Impfstrooß“ die vorbestellten „Schorlehelde-Getränkepakete“, Kerwe-Mini-Burger sowie „Cocktails to go“ von der Dorfjugend abgeholt werden. „Wir haben extra Schausteller einbezogen, um die ein klein wenig zu unterstützen“, sagt Höchel. Der Süßwarenstand ist auch am Freitag, 23. Juli, und am Sonntag, 25. Juli, von 14 bis 17 Uhr, geöffnet.

Wenn sich am Kerwesamstag alle in der „Impfstrooß“ eingedeckt haben, erklingt ab 18 Uhr „Musik vun de Burch“. Für die ist die Dorfjugend zuständig, die Musikwünsche einsammelt. DJ Fabian Keller sorgt dafür, dass die Musik von der Burg fast im ganzen Dorf zu hören ist. Etwa um 18.30 Uhr wird das Musikprogramm für die Kerwerede von Petra Buschmann unterbrochen, die von der Burg aus berichtet, was in Neidenfels im vergangenen Jahr so alles los war. „Wir hoffen, dass wir 2022 wieder eine Kerwe mit allem Drum und Dran auf dem Bürgerplatz feiern können“, sagt Höchel.