Wer in einem erschlossenen Gebiet ein bebaubares Grundstück hat, muss für das Wasser- und Kanalnetz zahlen – auch wenn er oder sie das Netz gar nicht nutzt. Das ist der Grund.

Die Besitzerin eines Grundstücks in Dirmstein sollte für 2024 rund 180 Euro an wiederkehrenden Beiträgen für Wasser sowie Schmutz- und Niederschlagswasser zahlen. Gegen den entsprechenden Bescheid der Verbandsgemeindewerke Leiningerland legte die Grundstücksbesitzerin Widerspruch ein. Über den hat der Kreisrechtsausschuss verhandelt. Dabei ging es auch um die Unterschiede zwischen Beiträgen, Gebühren und Steuern.

Nach Angaben von Inka von der Warth, Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses, ist die Frau Besitzerin eines 630 Quadratmeter großen Grundstücks, das nicht bebaut ist. Für das Gebiet, in dem das Grundstück liegt, gebe es keinen Bebauungsplan, doch handle es sich um einen bebauten Innenbereich, in dem ein Zusammenhang der Bebauung bestehe. Das Grundstück dürfte deshalb ebenfalls bebaut werden.

Neue Satzungen seit 2024

Seit Januar 2024 gelten für das Versorgungsgebiet der Verbandsgemeinde Leiningerland neue einheitliche Satzungen für Wasser und Abwasser. Zuvor wurden die Satzungen der früheren Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleidelheim angewendet.

Aufgrund der Regelungen in der neuen Satzung forderten die Verbandsgemeindewerke von der Grundstücksbesitzerin 180 Euro wiederkehrende Beiträge für Wasser sowie Schmutz- und Niederschlagswasser für 2024. Bei der Berechnung des wiederkehrenden Beitrags für Wasser und Schmutzwasser werde davon ausgegangen, dass das Grundstück rein rechtlich mit einem Gebäude mit zwei Vollgeschoßen bebaut werden könnte, und es werde eine Quadratmeterzahl berechnet, für die wiederkehrende Beiträge gezahlt werden müssen, erklärte von der Warth.

Das Grundstück sei weder an die Wasserversorgung, noch an die Abwasserversorgung angeschlossen, sagte die Besitzerin. Es widerspreche „jedem Sinn“, dass sie trotzdem Beiträge zahlen soll. Niederschlagswasser, das sind Regen und Schnee, versickere komplett in dem unbefestigten Grundstück. Trotzdem habe sie bisher jährlich 63 Euro für die Entsorgung von Niederschlagswasser gezahlt, sie sehe aber nicht ein, dass sie nun auch noch Beiträge für Wasser und Abwasser zahlen soll.

Mit den wiederkehrenden Beiträgen würden die Kosten für den Unterhalt des Leitungsnetzes für Wasser und Abwasser und für die erforderlichen technischen Anlagen, wie Pumpen, Wasserbehälter und ähnliches, gezahlt, erläuterte der Leiter des kaufmännischen Bereichs der Verbandsgemeindewerke. Die Werke seien verpflichtet, dies alles vorzuhalten und in Ordnung zu halten. Ebenso seien sie verpflichtet, bei jedem Grundstück, das bebaut wird, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu gewährleisten. Im Kommunalabgabengesetz des Landes sei geregelt, dass die Besitzer von bebauten und bebaubaren Grundstücken mit wiederkehrenden Beiträgen diese Kosten zahlen müssen, erklärten der Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke und von der Warth mehrfach.

Grundstücksbesitzerin nicht überzeugt

Sie konnten die Grundstücksbesitzerin nicht überzeugen. Die führte an, dass die Anlieger 90 Prozent der Kosten für die Verlegung des Kanals gezahlt hätten, es sei nicht zulässig, dass sie jetzt auch noch wiederkehrende Beiträge zahlen sollen. Für die erstmalige Verlegung eines Kanals müsse ein Einmalbeitrag gezahlt werden, für den Unterhalt aller Anlagen wiederkehrende Beiträge, so der Mitarbeiter der Werke. Die Grundstücksbesitzerin bezeichnete es als „einen Witz“, dass bei einem unbebauten Grundstück zwei Vollgeschoße berechnet würden. Bei der Berechnung des wiederkehrenden Beitrags werde nicht die tatsächliche, sondern die rechtlich mögliche Bebauung zugrunde gelegt, so von der Warth.

Es werde kein Wasser verbraucht und kein Abwasser entsorgt, so die Grundstücksbesitzerin. Sie stellte die Frage, warum sie dennoch zahlen müsse. Für den Verbrauch und die Entsorgung würden die wiederkehrenden Beiträge nicht verwendet, dafür würden Gebühren verlangt, erläuterte der Mitarbeiter der Werke. Die müsse die Grundstücksbesitzerin nicht zahlen, weil kein Wasser verbraucht wird und es kein Abwasser gibt.

Wenn man ein Auto habe und das abmelde, müsse man keine Steuern zahlen, führte die Grundstücksbesitzerin als weiteres Argument an. Steuern und Abgaben seien unterschiedlich und es würden für Steuern andere rechtliche Grundlagen gelten, als für Abgaben, so von der Warth.

Satzung laut Ausschuss richtig angewendet

Die Satzungen seien ungerecht, sie „müssen geändert werden“, forderte die Grundstücksbesitzerin. Der Kreisrechtsausschuss könne nur prüfen, ob die Satzung richtig angewendet wurde, so von der Warth. Das sei eindeutig der Fall, deshalb werde der Widerspruch zurückgewiesen. Wenn die Grundstücksbesitzerin gegen die Satzung vorgehen wolle, müsse sie entweder Klage beim Verwaltungsgericht Neustadt oder eine Normenkontrollklage einlegen, so von der Warth. Für beides sehe sie keine Chance auf Erfolg, da die Satzung der Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebunds entspreche.