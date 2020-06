Der Trifterlebnispfad Legelbachtal ist jetzt auch offiziell eröffnet worden. Dazu kam auch Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) nach Elmstein. Der Rundweg ist 11,5 Kilometer lang und bringt den Wanderern die Geschichte des historischen Holztransportes nahe.

„Triften“ bezeichnet die historische Art des Transports von Holz, zumeist Brennholz, über Wasser. „Die Bedeutung der Wooge und Triftbäche für den Pfälzer Wald ist einzigartig, und sie sind Zeitzeugen der Historie des Biosphärenreservates“, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken. Vor rund fünf Jahren hatte das rheinland-pfälzische Landesamt für Umwelt das Projekt Wooge und Triftbäche im Pfälzer Wald ins Leben gerufen. Unter diesem Titel wurde das Elmsteiner Projekt mit Mitteln aus der Aktion Blau Plus gefördert.

Holger Schindler vom Gewässerbüro Prolimno, der die Arbeiten begleitete, hob die kulturhistorische Bedeutung der Trift hervor. „Das Besondere an der Trift im Pfälzer Wald ist, dass es viele Triftgewässer auf kleiner Fläche gibt“, erklärte er.

Für die Holztrift wurden kleine Bäche angestaut, die sogenannten Wooge. Um die Holzstämme ins nächste Tal zu transportieren, wurden die Wooge geflutet und die Holzstämme in die Welle geworfen, so dass sie von ihr bis zur nächsten Wooge im nächsten Seitental getragen wurden. „Das war für damalige Verhältnisse eine äußerst beachtliche Leistung und eine forstwirtschaftliche Besonderheit“, sagte Schindler.

Um die Wooge und Triftbäche sowie die entlangführenden Wanderwege in Stand zu setzen, wurden standortfremde Pflanzen, wie zum Beispiel der japanische Staudenknöterich, zurückgedrängt. Laubbäume wurden entlang der Bäche gepflanzt, um das Wachstum einer ursprünglichen Umgebung zu begünstigen. Thomas Wamsganz vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Landau, der ebenfalls am Projekt beteiligt war, wies darauf hin, dass die Bekämpfung invasiver Pflanzenarten wie der Staudenknöterich keine leichte Aufgabe sei. „Nachdem die Pflanzen aus dem Boden entfernt wurden, musste die Fläche mit dunklen Planen abgedeckt werden. Vier Jahre blieben diese liegen, damit die Pflanze sich nicht erneut ausbreiten konnte“, erklärte er. Die Entsorgung der Pflanzenreste könne nur über die Müllverbrennung geschehen. Der Staudenknöterich sei nicht kompostierbar, denn selbst der Mulch ermögliche eine Verbreitung.

Der Löwenanteil des knapp 580.000 Euro teuren Projektes wurde mit Geldern aus dem Programm Aktion Blau Plus gestemmt, eine Landesförderung zur Regenerierung von Fließgewässern. Einen weiteren Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro erhielt die Verbandsgemeinde als Gewinnerin des Wettbewerbs Landschaft in Bewegung des Verbandes Region Rhein-Neckar. „Nur mit diesen Fördermitteln war es der Verbandsgemeinde möglich, den Erlebnispfad Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Sybille Höchel als erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Lambrecht. Die Erhaltung und die Pflege des Weges stünden jetzt im Mittelpunkt, und die Verbandsgemeinde werde alles dafür tun, diese Aufgaben zu bewältigen.

Höfken rief dazu auf, die Kultur zu bewahren, aber die Historie auch realistisch zu sehen. „Was uns jetzt romantisch erscheint, war damals harte Arbeit und hat auch zu einer Übernutzung des Waldes geführt“, erklärte die Ministerin. „Wir sind alle dazu aufgerufen, unsere Natur, unser Klima und unsere Kultur im Blick zu behalten.“