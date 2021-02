Drei Fälle, in denen ein Trickbetrüger sich am Telefon als Polizist ausgaben, hat die Haßlocher Polizei am Dienstag im Ortsbereich von Haßloch registriert. Demnach meldete sich der akzentfrei Deutsch sprechende Mann als „Kripobeamter Jens Bergmann“, der sowohl aus Frankfurt als auch aus der Region anrufen würde. In allen Fällen fragte er nach den Vermögensverhältnissen oder gab Hinweise auf angebliche Einbrecher in der Nachbarschaft. Laut Polizei fiel aber keiner der Angerufenen auf den Trick herein. Die Haßlocher Polizei hat nun Strafverfahren eingeleitet. Sie erinnert daran, bei derartigen Anrufen sehr vorsichtig zu sein und im Zweifel bei der Polizei nachzufragen.