Betriebe in Zeiten von Corona: Zuerst befürchtete die Firma Becker System-Innenausbau GmbH in Haßloch den Verlust wichtiger Aufträge in der Corona-Pandemie. Doch gerade ihre Systemtrennwände sind jetzt in der Pharmaindustrie gefragt. Auch andere Branchen nutzen sie in den Werkstätten und Büros.

In vielen Industrie- und Handelszweigen ist das, was im Corona-Shutdown gerade für Zulieferer, Firmen und Kunden passiert, ein klassischer Dominoeffekt: Fällt ein Stein in der Reihe