Trennschutzscheiben sind in der Corona-Pandemie ein alltäglicher Anblick geworden. Seit kurzem werden sie auch bei Fliegengitter Hauck in Haßloch hergestellt. Der Bedarf an solchen Scheiben ist riesig.

Die Idee, die Produktpalette zu erweitern, hatte Tanja Hauck, die gemeinsam mit ihrem Mann Martin das Familienunternehmen führt. „Als ich in Praxen und Geschäften einige Trennschutzscheiben