Die energetische Sanierung der Trauerhalle auf dem Weidenthaler Friedhof wird in das kommende Jahr verschoben, teilte der Architekt Franz-Josef Zimmermann, Inhaber des Kaiserslauterer Büros Planschmiede, in einer Sitzung des Gemeinderats in der vergangenen Woche mit.

Noch in diesem Jahr soll die Trauerhalle einen frostsicheren Wasseranschluss bekommen. Außerdem soll ein Stromanschluss an der Ruhewiese installiert werden, so der Architekt weiter.

Die Planung