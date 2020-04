Eine „Traueranzeige“ für das „erste Corona-Opfer in Appenthal“, nämlich die Appenthaler Kerwe, sorgt für kontroverse Kommentare. Veröffentlicht wurde die Anzeige im sozialen Netzwerk Facebook.

Ein doppelter schwarzer Rahmen und ein zweifaches Kreuz: Die Mitteilung über die Absage der Appenthaler Kerwe ist aufgemacht wie eine Traueranzeige. „In tiefer Trauer um das 1. Corona-Opfer in Appenthal, die Appenthaler Kerwe 2020“, ist neben dem Kreuz zu lesen. Und darüber: „Du solltest so lebendig sein. Wir wollten jeden Moment mit dir genießen und können nicht begreifen, dass du nicht sein wirst.“

Unterzeichnet ist der Text vom Förderkreis zur Erhaltung der Kirchenruine Appenthal. Dessen Vorsitzender, Matthias Vorstoffel, ist Jugendreferent in der Evangelischen Landeskirche, und findet an der „Traueranzeige“, die er in Absprache mit Vorstandskollegen verfasst habe, weder Verwerfliches noch Geschmackloses oder noch Pietätloses: „Die Appenthaler Kerwe wird zur Eröffnung ausgegraben und danach wieder zu Grabe getragen“, weist er auf altes Brauchtum hin. „In diesem Sinne wählten wir diese Art von Anzeige, um darüber zu informieren, dass die Kerwe nicht stattfindet und deshalb getrauert werden müsse.“

Verdaasdonk: Kein Verständnis

Bei anderen sorgte die Veröffentlichung für Kopfschütteln oder kritische Kommentare. Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk zeigte auf Anfrage kein Verständnis dafür. In den Kommentaren auf Facebook ist einerseits zu lesen „Humorfaktor grenzwertig“ und „schon über der Grenze“, andererseits aber auch „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“. Vorstoffel versicherte, dass er „keine negativen Reaktionen“ erhalten habe. Allerdings räumte er auf Anfrage auch ein, „dass man auch etwas anders hätte formulieren können“. Der Text sei so geschrieben, aber „nicht so gemeint“.

Das Dorffest hätte eigentlich vom 11. bis 14. Juni stattfinden sollen und wurde wegen der Corona-Krise am 15. April abgesagt – wie zurzeit alle Feste. Nach den Ausgangsbeschränkungen dürfen, derzeit bis 31. August, keine Großveranstaltungen stattfinden. Der Förderkreis hat dazu aufgerufen, die Kerwe „vun dehäm“ zu feiern. Als Zeichen dafür sollen die Fahnen gehisst werden. Alle Appenthaler, die ihr Haus mit der Fahne schmücken, erhalten laut einer Ankündigung des Vereins einen „Appen-Taler“ im Wert von drei Euro, der beim nächsten Fest des Förderkreises gegen ein Getränk eingetauscht werden kann. Die Aufforderung, die Fahnen zu hissen, wird auch von Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk begrüßt.

Kommentar: Angesichts der Opfer geschmacklos

Von Hans-Dieter Conrad

Seitdem das Coronavirus die Menschheit geißelt, kursieren in den sozialen Medien allerlei Witze, lockere Sprüche oder Videos über die Pandemie. Als Mutmacher und auch als kleine Freudenspender in einer weniger freudvollen Zeit. Ob allerdings eine „Traueranzeige“ für die Appenthaler Kerwe, wie sie momentan durchs Netz geistert, Lacher auf ihre Seite bringt, scheint fraglich. Sie übersteigt nämlich gehörig die Grenze des schwarzen Humors und ist in Anbetracht der fast 5000 Toten, die der Lungenkrankheit in Deutschland schon zum Opfer fielen, schlichtweg geschmacklos.

Was sich der „trauernde“ Unterzeichner, der „Förderkreis zur Erhaltung der Kirchenruine Appenthal“, dabei dachte, als er die fett schwarz umrandete Anzeige veröffentlichte, ist nicht nachvollziehbar. Für Fingerspitzengefühl und Mitgefühl für Erkrankte oder Angehörige von Verstorbenen zeugt die Aktion jedenfalls nicht.