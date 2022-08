Der Motorclub (MC) Haßloch trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Gerd Nickolay. Im Alter von 80 Jahren ist der Motorsportler gestorben, der sich ehrenamtlich auch im ADAC Pfalz in vielen Funktionen engagierte.

Nickolay war bis 1979 als Endurofahrer im Geländezuverlässigkeitssport aktiv und erreichte gute Platzierungen bei nationalen Veranstaltungen und in der Pfalzmeisterschaft. Bereits seit 1966 war er als Mitglied dem ADAC-Ortsclub MC Haßloch verbunden. Er übernahm von 1974 bis 1989 das Amt des Sportleiters und prägte den Verein von 1989 bis 2013 als Vorsitzender. Viele Jahre war Nickolay als Rennleiter der Grasbahnrennen in Haßloch aktiv. Im ADAC Pfalz brachte er von 1999 bis 2016 als Technikreferent seine berufliche und sportliche Expertise ein. Zudem repräsentierte er ab 2003 den Club als stellvertretender Vorsitzender. 2016 ernannte ihn der ADAC Pfalz zum Ehrenmitglied des Vorstands.

Für sein Engagement und seine Verdienste erhielt er viele Auszeichnungen: 1978 das ADAC-Sportzeichen in Gold, 1975 die ADAC Sportnadel in Silber und zuletzt 2018 die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Brillant. Der ADAC würdigt Nickolay als immer hilfsbereiten Menschen, der den ADAC Pfalz und den Motorsport sehr engagiert vertrat.