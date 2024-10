Seit 40 Jahren ist Wolfgang Veth Vorsitzender der Trachten- und Volkstanzgruppe Deidesheim. Vieles hat er erlebt, unter anderem für Helmut Kohl getanzt. Nun wünscht er sich vor allem eines.

„Mit 16 bin ich in die Trachtengruppe gekommen.“ Wolfgang Veth sitzt am Esstisch in seinem Haus in Ruppertsberg