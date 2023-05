Die Offene Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim feiert 2023 ist 50-jähriges Bestehen. Ihr Trägerverein besitzt derzeit 63 Mitglieder. Die haben bei den Neuwahlen des Vorstands nun dem bisherigen Führungsteam erneut ihr Vertrauen geschenkt.

Nach acht Jahren im Amt darf Hans Hess auch weiter als Vorsitzender die Vereinsgeschicke lenken. Vor diesem Hintergrund erinnerte er gerne an einen der Höhepunkte 2022: eine Kunstauktion zugunsten von „Nadija“, einer Behinderteneinrichtung in Lemberg in der Ukraine – für die sich der Bad Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz einsetzt –, die rund 1000 Euro einbrachte. Als Ausstellungsfläche wurden Schaufenster genutzt. Daneben beteiligte sich die Offene Kreativ-Werkstatt an einem Insektenhotel für den Kurpark.

Dieses Jahr ist am Donnerstag, 18. Mai, ein Jubiläums-Werkstattfest mit großer Tombola, Töpfern, Basteln, Bauen und Spielen im Hof des Hauses Catoir vorgesehen. Es ist gleichzeitig das erste Werkstattfest nach Ende der Corona-Einschränkungen.

235.000 Einnahmen und 237.000 Euro Ausgaben

Finanziell sei der Verein ebenfalls gut aufgestellt. Die Rücklagen ließen ihn „ruhig schlafen“, sagte Hess. Teilnehmer an der offenen Arbeit müssen demnach lediglich die Materialkosten zahlen, wofür Spenden nötig seien. Die machten zuletzt 4700 Euro aus. Eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins bestehe darin, für einen organisatorisch und finanziell tragfähigen Rahmen der Offenen Kreativ-Werkstatt zu sorgen. Im Berichtsjahr standen Einnahmen von 235.000 Euro Ausgaben von 237.000 Euro gegenüber, wie aus dem Kassenbericht von Tanja Ripp hervorging.

Zudem waren die Mitglieder einverstanden, dass die Satzung dahingehend geändert wird, dass der Vorstand die Ehrenamtspauschale von 840 Euro für sich in Anspruch nehmen darf.

Der Vorstand

Vorsitzender: Hans Hess; Stellvertreter: Thomas Bechtloff, Dorothee Heitkamp-Gieseler; Schatzmeisterin: Tanja Ripp; Schriftführerin: Helga Kaiser, Beisitzerinnen: Marion Schacht, Marion Kramer.