Im Streit um den Tourismusbeitrag hat das Verwaltungsgericht Neustadt die Klage der Dienheimer Schloss GmbH gegen die Stadt Deidesheim abgewiesen.

Die Gesellschaft verpachtet Gebäude an die Deidesheimer Hof Hotel- und Betriebs GmbH. Da sie dadurch vom Tourismus profitiert, zahlt auch sie Tourismusbeitrag, und zwar in gleicher Höhe wie die Pächterin. Die GmbH sieht darin eine unzulässige Doppelveranlagung.

Das sieht das Gericht anders: Die Abschöpfung des „mittelbaren und des unmittelbaren Vorteils“ entspreche dem im Kommunalabgabengesetz niedergelegten ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, heißt es in der schriftlichen Urteilsbegründung. Ein Verstoß gegen die Grundsätze der Abgabengerechtigkeit und Belastungsgleichheit sei darin nicht zu erblicken. Gegen das Urteil wurde die Berufung zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zugelassen.

Gericht: Satzung ist wirksam

Das Urteil hatte sich bereits beim Verhandlungstermin angekündigt. „Wer Vorteile genießt, muss auch Nachteile in Kauf nehmen“, hatte es geheißen. Eine annähernd wortgleiche Tourismusbeitragssatzung einer anderen Kommune sei vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in zwei Urteilen aus dem Jahr 2018 in wesentlichen Punkten bestätigt worden, führt das Gericht nun in seiner Begründung aus. Nach den dort aufgestellten Grundsätzen habe der Stadtrat bei der Festlegung der Tourismusbeiträge von seinem Einschätzungsermessen „ordnungsgemäß Gebrauch“ gemacht. Die Satzung der Stadt zur Festlegung der Tourismusbeiträge sei somit wirksam.