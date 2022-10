Die Tourismus-Saison in der Region ist noch nicht zu Ende, doch eine erste Bilanz zeigt: Die Gäste sind zurück. „Die Buchungslage ist bis in die erste Novemberwoche hinein gut“, sagt Stefan Wemhoener, Leiter der Tourist Service GmbH in Deidesheim. Die Zahlen entsprächen etwa denen der Vor-Corona-Zeit. Eine Riesenherausforderung sei indes der Personalmangel. Und auch die Preissteigerungen machten den Betrieben zu schaffen. Jennifer Arar-Freudenstein, eine der beiden Geschäftsführerinnen des Hotels Immenhof in Maikammer, weist auf ein weiteres Problem hin: Wegen der steigenden Anzahl an Corona-Infektionen komme es häufig zu kurzfristigen Stornierungen. „Das macht die Personalplanung noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist“, erklärt die Hotelfachfrau.