Deidesheim steht und fällt mit dem Tourismus. Doch was heißt das genau in Zahlen? Und in welche Richtung soll sich der Tourismus entwickeln? Stefan Wemhoener, Geschäftsführer der Tourist Service GmbH, hat den Überblick.

Allein sieben Hotels listet die Urlaubsregion Deidesheim unter dem Punkt „Übernachtungsmöglichkeiten“ auf ihrer Homepage auf, fünf davon in Deidesheim. Daneben Pensionen,