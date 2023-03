Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blickpunkt: Was befindet sich in der Glühweintasse? Das nehmen die Lebensmittelkontrolleure im Advent genau unter die Lupe. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie die Kontrollen laufen und wie die Ergebnisse auf Weihnachtsmärkten in der Region ausgefallen sind.

Was gehört unbedingt zum Besuch eines Weihnachtsmarkts? Natürlich Glühwein! Doch was genau befindet sich in den dampfenden Tassen? Könnte es vielleicht am Inhalt liegen, wenn am Tag darauf