Das Weingut Reichsrat von Buhl hat eine Tombola organisiert, die vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen unterstützt wurde, dessen Trikotsponsor das Weingut ist. Der Erlös geht an die Stiftung Bürgerhospital.

Verlost wurden Sekte und Weine sowie Trikots des Fußball-Zweitligisten. Der Erlös wird am kommenden Samstag an die Stiftung übergeben. Diese hat in den vergangenen Monaten ukrainische Flüchtlinge – insbesondere Mütter mit Kindern – aufgenommen und den Frauen geholfen, eine Arbeit zu finden. Des Weiteren unterstützt die Stiftung ein Inklusionsprojekt, bei dem eingeschränkte Menschen Arbeit bekommen.

Zur Verlosung waren auch Torhüter Patrick Drewes und Mittelfeldmotor Janik Bachmann ins Weingut gekommen. Sie ließen keine Autogrammwünsche offen, gaben sich nahbar und plauderten aus ihrem Leben als Fußball-Profi. Besonders im Fokus steht derzeit Patrick Drewes, der mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wird. Der englische Topklub soll sich demnach über den Torwart informiert und Kontakt zu dessen Umfeld aufgenommen haben. „Dazu kann ich momentan nichts sagen“, so Drewes, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Doch am Sonntag ging nicht um Fußball, sondern um die Unterstützung für die Mütter und Kinder, die aus der Ukraine in Deidesheim Zuflucht fanden.