Egal, wo man hinschaut: Überall gibt es in diesen Tagen Spannung, Spaltung, Zerwürfnis und Fronten: weltpolitisch, gesellschaftlich, in den Städten, den Kirchengemeinden, zwischen Freunden, bis hinein in die Familien. Thematisch geht es da um Auf- oder Abrüstung, Corona-Politik, Kirchenpolitik oder das Impfthema. Ich muss gestehen, dass ich es von Woche zu Woche anstrengender finde und vor lauter emotionaler Diskussionen und Vorwürfe die Fronten in mir und um mich immer härter werden.

Vor Kurzem bin ich über einen Vers in der Bibel gestolpert, dort heißt es: „Seid freundlich und geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander in Liebe“ (Eph 4,2). Das hört sich einfach an, aber gerade zurzeit fällt mir das richtig schwer. Wie soll das denn möglich sein?

Ich glaube, ich müsste Gottes Blick auf den Menschen einnehmen. Er sieht uns als Geschöpfe, die er mit viel Liebe geschaffen hat. Er sieht uns in unserer gott-ebenbildlichen Identität. Er sieht uns zuallererst als die, die wir sind, und nicht als das, was wir denken oder tun.

Wenn ich beim Blick auf andere diese Sicht einnehme, die „Jesus-Brille“ aufsetze, dann sehe ich ein Gegenüber, das genauso geschaffen und geliebt ist, wie ich es auch bin. Wenn diese Annahme die erste ist und überwiegt, dann kann ich diesen Menschen mit seiner Meinung auch besser stehen lassen – trotz Differenzen. Das ist Toleranz im eigentlichen Wortsinn: Ich ertrage jemanden, ich erdulde etwas. Ich lasse den anderen sein, als Mensch und mit seiner Meinung – auch wenn ich eine ganz andere habe. Das tut manchmal richtig weh und widerspricht dem menschlichen Reflex. Dieser will sich ja verteidigen, in die Offensive gehen oder Recht haben. Natürlich sollen wir auch unsere Meinung kundtun, uns einsetzen oder diskutieren und nicht alles einfach stumm ertragen! Aber eben mit der Sicht Gottes auf den, der mir gegenübersteht. Oder mit den Worten von Mutter Theresa gesagt: „Wenn du jemanden verurteilst, dann hast du keine Zeit, ihn zu lieben.“

Dieser Sichtwechsel ist sicher zuerst ungewohnt. Aber er macht das Leben leichter, weil in mir Spannung und Fronten verschwinden und so das Herz freier wird.

Setz die Jesus-Brille auf und probiere es aus!